Prêté par Genk au Standard, Zeqiri a marqué face à son club en Croky Cup: "Je connaissais leurs points faibles"

"C'était un match avec beaucoup d'émotions. C'est le club où je joue et le club où j'étais l'année passée. Malheureusement, on n'a pas pu gagner, mais c'était un match très spécial pour moi. J'ai essayé de donner le maximum", a déclaré Zeqiri à ce propos sur notre plateau après le coup de sifflet final.

Malgré la défaite, le Standard a fait bonne figure face au leader de notre championnat, peu inspiré ce mercredi soir. "Contre une équipe qui joue très bien au ballon, on a essayé de les mettre en danger, surtout que je connaissais leurs points faibles. On a pu marquer ce but qui nous a mis devant, mais il faut tenir jusqu'à la fin", a lucidement reconnu le buteur liégeois qui retiendra du positif de ce match.

"On a bien joué aujourd'hui, on a tout donné jusqu'à la fin. Contre Genk, le moindre petit détail peut faire la différence", a-t-il ajouté.

Au coup de sifflet final, les supporters du Standard qui avaient fait le déplacement ont d'ailleurs salué le match de leur équipe, déclarant qu'elle avait "montré de la mentalité" et qu'elle était "sur le bon chemin".

"On a des fans incroyables, ils nous poussent à chaque match. Je suis reconnaissant envers eux. Parfois on est fatigués sur le terrain, mais quand on les voit pousser, on veut toujours plus. On veut les rendre fiers", leur répond Zeqiri, devenu le symbole de cette équipe du Standard.