Standard-Lyra-Lierse EN DIRECT: Epolo sauve le Standard en stoppant un penalty (3-2)

120'+1 Fin du match C'est terminé ! On a eu droit à une énorme occasion de chaque côté en fin de match, avec un poteau pour le Standard notamment. Mais on en reste là: 3-2 ! Le Standard ira en 1/8e de finale.

110' PENALTY ! La défense du Standard se fait avoir ! Sutalo comment encore une erreur et intervient avec du retard sur l'attaquant adverse dans la surface, c'est penalty ! Peffer a l'opportunité de tout relancer, mais il bute sur Epolo ! A chaque match qui passe, les carences de Sutalo sont de plus en plus visibles. Il n’est définitivement pas fait pour évoluer dans une défense avec un bloc haut. #STAKLL #RSCL — Raphaël Jardon (@RaphaelJdn) October 30, 2024

105' C'est reparti La prolongation est relancée.

105'+2 C'est la pause Le Standard a réussi à trouver un moyen de mettre le troisième but et se retrouve désormais en bonne position.

101' LE BUUUUT ! Le Standard a sans doute fait le plus dur ! Kuavita donne un centre vicieux dans l'axe du rectangle et O'Neill le dévie juste comme il faut pour le pousser au fond. 3-2 ! Alexandropoulos est remplacé par Dukanovic alors que Badamosi a remplacé Ayensa.

99' Plus rien à voir Le Lyra-Lierse est cuit, les joueurs sont en souffrance physiquement. Mais le Standard ne parvient pas à trouver la solution. Fossey a bien su trouver Ayensa, mais il ne parvient pas à frapper...

93' C'était proche ! Le Standard parvient à combiner dans le dos de la défense, mais les joueurs ne frappent pas alors qu'il y avait un gros coup à jouer face au gardien ! Vous êtes en D1 les gars. — Quent (@QuentinMch_1) October 30, 2024

90' C'est reparti La prolongation vient de débuter.

90'+4 On va aux prolongations C'est terminé à Sclessin ! On ira donc aux prolongations entre le Standard et le Lyra-Lierse. El Mokadem a remplacé Kil juste avant le coup de sifflet final chez les visiteurs. On va donc repartir pour 30 minutes !

88' Occasion pour les Rouches Le Standard pousse encore. Alexandropoulos fait un beau travail en solitaire à l'entrée de la surface, mais il ne cadre pas. Que cette equipe est faible #STAKLL — vbs (@vbs71) October 30, 2024

84' Vers les prolongations ? On ne voit plus de grosses occasions, ni d'un côté ni de l'autre. on file donc vers les prolongations à ce rythme. Adesanya a été remplacé par Vets.

78' TEUNEN ! Grosse occasion pour le Lyra ! Teunen se retrouve seul plein axe dans la surface, mais son envoi est trop enlevé.

75' Changements Fossey et Doumbia sont montés au Standard, Lawrence et Calut sont sortis. Lawrence et Calut, bcp trop lent pour jouer au standard #STAKLL — Arnaud Zuliani (@____Zouzou____) October 30, 2024

70' Les cartons pleuvent Les joueurs du Lyra-Lierse collectionnent les cartons jaunes ces dernières minutes.

67' Premier changement Le Standard envoie Bulat à la place de Price.

63' Légère accalmie Les Liégeois maîtrisent mais ne marquent pas. On a eu peur pour Price, victime d'un malheureux coup d'épaule, mais il n'a rien. Sutalo balle aux pieds c’est un carnage — Standard CL Belgique (@standard_bel) October 30, 2024

57' Sterkens sauve les meubles Le Standard est largement supérieur depuis la reprise. Zeqiri tente une frappe, bien stoppée par Sterkens, qui sort tout depuis la relance de la rencontre. Calut aussi a tenté, de loin, mais son envoi était un rien trop croisé. Teuner a remplacé Van Goylen au Lyra-Lierse.

52' Le Standard pousse ! Versmissen prend jaune pour une intervention en retard sur Kuavita. Le coup-franc, à la limite de la surface, est hyper intéressant. Zeqiri tente d'enrouler à mi-hauteur et Sterkens doit intervenir. Quelques instants plus tard, le Standard trouve le poteau du but sur une frappe d'Eckert ! Quelle première mi-temps entre le Standard et le Lyra-Lierse ! #RTLsports #CrokyCup #STAKLL pic.twitter.com/zOBED8PuKI — RTL sports (@RTLsportsbe) October 30, 2024

47' Premier danger Sterkens doit déjà s'interposer une première fois, sur une frappe venue de la gauche, à la limite du petit rectangle.

45' C'est reparti La rencontre vient de reprendre du côté de Sclessin. 2-2 à la pause. #STAKLL #CrokyCup pic.twitter.com/zXh6t35Kt2 — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 30, 2024

45'+2 Fin de la première période C'est la pause à Sclessin. 2-2 à la pause, le Standard a bien réagi mais est bousculé dans ce match.

44' OH L'OCCASION ! Le Standard pousse et fait le siège de la surface. Sur une reprise de la tête, le gardien du Lyra se troue, le ballon touche le poteau et frôle la ligne !

41' C'est 2-2 ! Le Standard a réussi à réagir rapidement. Zeqiri donne un superbe ballon entre deux défenseurs centraux et trouve Ayensa, qui ne se fait pas prier et égalise d'une frappe maîtrisée. La session vanne sur Charleroi était marrante, ne nous faites pas regretter les mecs..#STAKLL #Crockycup https://t.co/LQjJnlgJy0 — Univers Standard (@UniversRSCL) October 30, 2024

34' LE STANDARD EST DERRIERE ! Le Lyra-Lierse surprend tout le monde ! Peffer fait le show sur le droite et décoche une frappe croisée puissante, qui rentre avec l'aide du poteau gauche. Un très joli but !

29' Double occasion ! Sur un coup-franc bien frappé, le gardien visiteur s'interpose, mais laisse le ballon filer vers son petit rectangle avant de sortir une autre parade sur un envoi venu de près. Le Standard cherche clairement à reprendre rapidement l'avantage.

27' PRICE ! Grosse frappe enroulée de Prince à l'entrée de la surface, le cuir file juste à côté du but ! Le Standard tente de se relever directement. 23' | 1-1 Lyra-Lierse !#STAKLL | #COYL pic.twitter.com/gQcAMyheJ3 — K. Lyra-Lierse (@klyralierse) October 30, 2024

24' EGALISATION ! Grosse erreur dans le milieu du jeu du Standard, avec une perte de balle à 30m du but. Le contre est limpide, Kil est lancé en profondeur et trompe Epolo calmement. 1-1 !

15' LE BUUUUUUUT ! Le Standard fait du 100% ! Sur la toute première occasion du match, c'est Kuavita qui ouvre le score, reprenant de la tête un bon centre de Camara. 1-0 ! Toujours là#STAKLL pic.twitter.com/dB8nq3GOtK — Dries (@dries_rscl) October 30, 2024

8' Pas encore d'occasion Les deux équipes se cherchent encore pour le moment, on ne voit pas encore grand-chose.

0' C'est parti ! Le match est lancé ! La Croky Cup du Standard a débuté.

20h22 Le coup d'envoi approche Le coup d'envoi de la rencontre va bientôt être donné. L'occasion de lire notre préface pour se préparer juste avant que le match ne débute.

20h07 La compo visiteuse Voici le onze du Lyra-Lierse, pensionnaire de D2 amateur qui vit clairement l'une des soirées les plus importantes de sa saison. Jullie Pallieters voor vanavond op Sclessin!#STAKLL | #COYL pic.twitter.com/KBn363YGM2 — K. Lyra-Lierse (@klyralierse) October 30, 2024

19h45 Un match particulier Un match de coupe n'est jamais comme les autres, plus encore quand on assiste, sur le papier, à une affiche aussi déséquilibrée. Pour Matthieu Epolo, le gardien des Rouches, il faudra donc faire preuve de sérieux.

19h29 La compo du Standard Le Standard a dévoilé sa composition. Sans surprise, il y a pas mal de changements par rapport au onze habituel. Epolo reste titulaire dans les cages, mais des joueurs comme Alexandropoulos, Camara, Kuavita ou encore Calut vont recevoir leur chance. O'Neill, Eckert et Zeqiri restent dans le onze, comme Price. Starting | Epolo, Šutalo, O'Neill, Calut, Lawrence, Camara, Sotíris, Price, Kuavita, Zeqiri & Ayensa#STAKLL #CrokyCup pic.twitter.com/yNk0A74Fsb — Standard de Liège (@Standard_RSCL) October 30, 2024