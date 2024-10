"Vous ne valez rien", "Des mercenaires": les fans carolos enragent après la claque en Croky Cup

L'ambiance n'est pas au beau fixe à Charleroi. Les Zèbres ont été éliminés de la Croky Cup, hier soir, au terme d'une rencontre qu'ils n'ont jamais semblé maîtriser. Battus 4-1 par le Patro Eisden, les Carolos semblent en crise. Dans les tribunes, hier soir, les fans n'ont pas caché leur colère et la cassure entre les joueurs et leurs supporter semble de plus en plus évidente.

Dans les gradins, de nombreux propos virulents ont été tenus. Des fans en colère ont ainsi taclé les joueurs, alors qu'ils se présentaient face à eux. "Vous ne valez rien", auraient-ils notamment déclaré, selon Sudinfo. "Vous n’êtes que des mercenaires et des merdes", "vous ne savez pas ce que c’est de travailler", des phrases comme celles-là auraient aussi été entendues dans les tribunes de Maasmechelen.

Une soirée bien compliquée pour le Sporting...