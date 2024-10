Une route vers l'Europe, un petit poucet survolté: voici tout ce qu'il faut savoir sur Standard-Lyra-Lierse

Pour notre commentateur, il y a même un petit coup à jouer et des opportunités à saisir face au Standard. "Forcément, elles sont très limitées parce qu'il y a un grand écart sur le papier entre ces deux équipes, mais les chances existent. Le Lyra-Lierse va tenter de faire douter le Standard et de profiter d'une des rares occasions qu'il y aura pour marquer ce but et instaurer le doute dans ce Standard qui manque de confiance", a estimé notre journaliste.

Est-ce une des rares chances de briller pour le Standard ?

Alors que le Standard est englué dans une situation financière compliquée, la Croky Cup se dessine désormais comme une véritable opportunité. "La saison est longue, il peut se passer pas mal de choses. Ce sera très compliqué d'aller chercher un ticket européen via le championnat, la coupe est le chemin le plus court vers l'Europe et le Standard doit la jouer à fond, on ne sait jamais ce qu'il va se passer, certains le feront peut-être moins à fond et on ne sait jamais ce qu'il peut se passer", juge même Renaud Terreur à ce sujet.

La rencontre sera à suivre dès 20h sur RTL Club et RTL Play.