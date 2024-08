Daley Blind met fin à sa carrière internationale avec les Pays-Bas

"C'était un honneur de porter 108 fois le maillot des 'Oranje'. Pour moi, c'est le plus grand accomplissement possible en tant que joueur : représenter son pays. Pendant 11 ans, j'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir pour continuer à porter ce magnifique maillot. Il m'a apporté tant de choses, tant de beaux moments. Je les chéris. Une nouvelle génération talentueuse arrive et après une bonne conversation avec le sélectionneur national, il est temps pour moi de me concentrer pleinement sur mon club et ma famille", a-t-il déclaré dans la publication sur X.

Lors du dernier Euro en Allemagne, Blind faisait encore partie de la sélection de Ronald Koeman. Il n'a finalement joué qu'une minute, en huitième de finale contre la Roumanie (0-3). Après un beau parcours, les Pays-Bas se sont finalement inclinés en demi-finale contre l'Angleterre (1-2).