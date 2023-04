Décès de Josep Maria Fusté, légende du Barça et champion d'Europe 1964 avec l'Espagne

Josep Maria Fusté a inscrit 117 buts en 409 matchs avec le Barça. Avec le club catalan, il a remporté trois Coupes d'Espagne (1963, 1968 et 1971) et été quatre fois vice-champion (1964, 1967, 1968 et 1971). Il a aussi remporté la Coupe d'Europe des villes de foire (ancêtre de l'Europa League) en 1966 et atteint la finale de la Coupe des Coupes en 1969.

Josep Maria Fusté est aussi devenu champion d'Europe en 1964 avec l'Espagne, ce qui a longtemps été le seul titre international de la Roja avant les victoires à l'Euro 2008 et 2012 et au Mondial 2010.