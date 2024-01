"Der Kaiser était un des plus grands et une personne merveilleuse et généreuse"

Les réactions n'ont pas tardé après l'annonce du décès à 78 ans de Franz Beckenbauer, la légende du football allemand qui fut notamment champion du monde comme joueur (1974) et entraîneur (1970). "C'est avec une profonde tristesse que nous annonçons que mon mari et notre père, Franz Beckenbauer, est décédé paisiblement dans son sommeil hier, dimanche, entouré de sa famille", a révélé celle-ci lundi.

Lothar Matthäus, capitaine des champions 1990, s'est confié au Bild : "C'est un grand choc. Même si je savais qu'il ne se sentait pas bien depuis un certain temps. Il était l'un des plus grands joueurs et entraîneurs, mais aussi en dehors du terrain. Franz était une personnalité exceptionnelle, et pas seulement dans le football. Il jouissait d'une reconnaissance mondiale. Tous ceux qui l'ont connu savent à quel point Franz était une personne merveilleuse et généreuse".

Rudi Völler, directeur de l'équipe nationale allemande, lui aussi sacré champion du monde en 1990, était tout aussi élogieux. "Sans lui, nous ne serions jamais devenus champions du monde en 1990. Il est une source d'inspiration pour plus d'une génération. Der Kaiser restera à jamais la lumière du football allemand. Avec Beckenbauer, le football allemand perd sa plus grande personnalité et je perds un bon ami".