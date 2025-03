Après l'annonce de son départ, Koen Casteels publie un message qui scelle sa décision

Koen Casteels a annoncé qu'il ne jouerait plus pour l'équipe nationale. Le portier est dégoûté de voir Thibaut Courtois revenir dans le groupe (ce n'est pas officiel, mais cela devrait l'être vendredi lors de l'annonce de la première liste de Rudi Garcia) et a déclaré qu'il n'était plus disponible pour les Diables Rouges.

"Après mon annonce d'hier, je voudrais prendre un moment pour remercier tous mes coéquipiers, les membres du staff et les employés de l'équipe nationale belge. Pour les fans, merci pour votre soutien incroyable au travers des années ! Jouer l'Euro en Allemagne était définitivement un des moments les plus forts de ma carrière internationale et votre soutien l'a rendu encore plus spécial. Ce fut un grand honneur d'être un membre de ce groupe durant 12 ans. Maintenant, je regarde vers le futur chapitre de la carrière."