"On a des regrets": Jérémy Doku est très partagé après le nul des Diables Rouges en Italie

Les Diables Rouges reviendront de Rome avec un point. Notre équipe nationale a souffert, avec notamment une première période très compliquée, mais elle s'est relevée après avoir été menée 2-0.

Pour autant, Jérémy Doku ne cache pas qu'il a un petit goût de trop peu, avec notamment le fait d'avoir dû attendre l'exclusion de Pellegrini pour reconnaître la Belgique. "On a des regrets, parce qu'on encaisse tôt et ça change le match", pestait l'ailier, interrogé par Emiliano Bonfigli. "Quand ils ont eu le carton rouge, on a pressé plus haut et ils ont eu du mal à ressortir. En deuxième mi-temps, on a parfois voulu aller trop vite, mais on a maîtrisé, on était meilleurs qu'eux, mais il y a des regrets parce que quand tu encaisses deux buts en début de match, ça change tout", a-t-il poursuivi.