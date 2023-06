À gauche, dans l'axe ou ailleurs, Arthur Theate jouera "où le coach veut qu'il joue"

Arthur Theate a réussi une saison pleine à Rennes, avec une place en Europa League à la clef, en jouant un rôle majeur des deux côtés du terrain, inscrivant notamment 4 buts en 35 matches de championnat. "J'arrive la tête légère, en ayant rempli les objectifs", s'est-il réjoui.

Les Diables Rouges s'apprêtent à affronter l'Autriche à Bruxelles samedi, et l'Estonie à Tallinn mardi. "Ce sont des équipes difficiles à jouer, comme la Suède", a commenté Theate en référence au premier match des qualifications remporté 0-3. "Il faudra être le plus concentré possible, et le plus serein." L'équipe nationale reste sur deux succès, dont l'un en Allemagne (2-3). "Il s'agissait de montrer que nous étions là. Mais il faut maintenant s'inscrire sur la durée."