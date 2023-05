"Génération dorée" dans tous les sens du terme? Plusieurs Diables Rouges parmi les joueurs à la plus grosse valeur marchande

L'étude prend en compte 1229 clubs et 74 championnats à travers le monde. Pour arriver à de tels résultats, le CIES se base sur l'âge, la durée de contrat et évidemment les performances.

Le CIES, l'observatoire du football, a partagé cette semaine son classement des joueurs à la plus grosse valeur marchande par club. Augmentation pour certains, stagnation pour d'autres, régression pour les plus malheureux... Les prix changent au même rythme que la forme des joueurs.

Longtemps resté au sommet du classement, Kylian Mbappé voit d'autres stars du football le rejoindre et le dépasser. Ainsi, Haaland trône désormais en tête du classement avec un prix d'achat estimé à 200 millions d'euros minimum, la faute à son contat blindé par Manchester City jusqu'en 2027. Au même tarif, on trouve Vinicius, le nouvel homme fort du Real Madrid, qui possède un contrat jusqu'en 2024. Jude Bellingham (Borussia Dortmund), son probable futur coéquipier à la maison blanche, est situé juste après, avec 150 millions. De même que les pépites Musiala (Bayern Munich), Pedri (FC Barcelone) et évidemment Mbappé (Paris Saint-Germain).

Et pour la Belgique

Le Diable Rouge à apparaître le plus haut dans ce classement est Arthur Theate. Le défenseur est considéré comme le joueur le plus cher de Rennes, grâce à son prix estimé à 40 millions d'euros. Ensuite, viennent Amadou Onana (Everton) et Loïs Openda (Lens), tous deux valorisés à 30 millions d'euros minimum.