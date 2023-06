"Il pique sa crise", "Le retour du maître du seum": la presse internationale abasourdie après l'explosion de l'affaire Courtois

L'affaire Thibaut Courtois, comme on peut déjà l'appeler, n'a pas une résonnance uniquement limitée à la Belgique. Bien au contraire. La presse internationale suit cela très attentivement et découvre, avec une grosse surprise, que les tensions sont en réalité plus importantes qu'on ne pouvait l'imaginer dans cette équipe.

En Espagne, où Thibaut Courtois est évidemment la superstar que l'on connaît, on évoque l'idée d'une blessure comme seule raison de ce forfait surprenant. "Courtois contre-attaque", écrit notamment le journal Marca. "Le Belge confirme que son absence est bien due à des problèmes de genou et que cette décision a été prise en accord avec les médecins de l'équipe", précise le journal. "L’incendie en cours chez les Diables rouges est sans précédent dans le football belge", estime de son côté le journal AS. En Italie, on est surpris. "Lukaku capitaine ? Courtois s’énerve et quitte le camp d’entraînement", titre la Gazzetta dello Sport.