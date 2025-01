"J’ai pas mal de collègues français qui me disent qu’on s’est fait avoir": le Vestiaire se divise sur le choix Rudi Garcia

Rudi Garcia en est bien conscient, plusieurs chantiers l'attendent avec les Diables Rouges. "J’ai l’impression que le premier est déjà presque réalisé, parce que je pense que Thibaut Courtois va revenir. Ensuite, appeler Karetsas tout de suite, parce que c’est l’avenir. Et fédérer un groupe, ramener ce groupe à l’unité avec la fracture qu’il y a entre les plus anciens et les plus jeunes", lance Kevin Sauvage.

Marc Delire, lui, préfère ne pas se mouiller et attendra de voir pour croire. "Tu ne sais encore rien dire à l’heure actuelle. Je préfère attendre de voir, quand tu regardes sa carrière, c’est un personnage assez clivant. J’ai pas mal de collègues français qui me disaient qu’on s’est fait avoir. Mais j’attends de voir. Quand tu regardes sa carrière, il y a quand même quelques beaux coups. Certes, il ne va pas au bout, mais il y a un potentiel énorme dans cette équipe nationale. Il faut lui souhaiter bonne chance à Garcia".

Marc Delire, va, lui, encore un peu plus loin. "Il doit trouver un groupe, parce que pour le moment, il ne ressemble à rien. Il faudrait qu’ils disent à tous les nouveaux venus qui sont venus s’imbriquer dans la génération dorée que ce n’est pas parce que tu rentres dans une génération que tu deviens doré aussi. J'ai bien aimé sa phrase aussi sur la feuille de match face à Israël, l'air de dire que ça ne se passera plus comme ça".

"Il doit amener la culture de la gagne", pense Silvio Proto, "parce qu’on ne l’a pas du tout en Belgique. Il vient d’un pays où on apprend aux enfants à gagner. Tactiquement, c’est un entraineur qui a beaucoup appris en Italie, il sait faire des choix tactiques qui peuvent faire gagner des matchs".

Le premier choix ?

Avant l'annonce de Rudi Garcia, d'autres noms ont circulé: ten Hag, Xavi, mais surtout Henry, Lopetegui et, plus récemment Zidane. "Ce n'était évidemment pas le premier choix. Je vous dis que le premier choix était Michel Preud’homme. Il n’avait plus qu’à signer son contrat, mais il a refusé pour des raisons personnelles", déclare Marc Delire avant de s'adresser directement à MPH, "je pense mon cher Michel que tu le regretteras un jour".

Quoi qu'il en soit, Rudi Garcia a soigné sa première sortie sous son nouveau costume de sélectionneur des Diables Rouges et a essayé de se mettre une partie du public dans la poche en évoquant Eden Hazard et le "rôle" qu'il allait occuper. "C’est un coup de com. Bien joué de sa part, parce qu’il (Eden Hazard) manque à notre football. C’est un message qu’il nous fait passer: 'j’ai compris où étaient les problèmes et je vais m’inspirer de l’ancien capitaine'", analyse finalement Kevin Sauvage.

Regardez Dans le Vestiaire en intégralité