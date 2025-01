Un entraineur "exigeant", qui "connaît la victoire" et "capable de prendre des décisions fortes": un journaliste français dresse le portrait de Rudi Garcia

Que pouvons-nous attendre de Rudi Garcia comme sélectionneur des Diables Rouges ? C'est la question qui est sur beaucoup de lèvres ce vendredi en Belgique. Pour essayer d'y répondre, nous avons interrogé Baptiste Vendroux, un journaliste voisin qui connaît bien l'entraineur et l'homme.

Comment décririez-vous Rudi Garcia ?

Je pense que c'est un entraineur qui a toujours su s'adapter aux joueurs qu'il avait à sa disposition. Psychologiquement, c'est quelqu'un qui demande beaucoup à ses joueurs, il est très rigoureux, il a beaucoup d'exigence, et il arrive à chaque fois à amener les joueurs dans la direction qu'il souhaite prendre. On l'a vu à Marseille, notamment, où il a réussi à faire cohabiter des egos comme Payet et Thauvin.

Lorsqu'il était à Lyon, j'étais très proche des bancs, et on le voit très proche de ses joueurs. Il a gardé cette fougue, malgré ses 60 ans. Il sait mettre les mains dans le cambouis.