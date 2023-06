Jan Vertonghen prêt à débuter contre l'Estonie: "Je me sens bien"

Samedi, Vertonghen ne figurait pas sur la feuille de match contre l'Autriche car la rencontre arrivait trop tôt. En Estonie, Vertonghen devrait profiter du forfait de Leander Dendoncker, blessé à l'aine, pour retrouver sa place dans le onze de base.

"J'ai terminé la saison avec Anderlecht avec une blessure à la cheville et elle était plus grave que prévu", a assuré Vertonghen lundi en conférence de presse. "J'ai manqué des entraînements et le match contre l'Autriche arrivait trop tôt. Je suis maintenant prêt pour commencer le match. Je me sens bien mais je ne sais pas combien de temps je pourrai tenir."