"Je pensais que j'étais en train de mourir": Toby Alderweireld a quitté les Diables Rouges à cause... de crises de panique

"C'est aussi pour cette raison (crises de panique, ndlr) que j'ai quitté l'équipe nationale", a expliqué l'Anversois. Il s'était confié à l'époque à ce sujet au coach national Domenico Tedesco. Le défenseur de l'Antwerp a connu une première crise le 2 février 2023. "Après le match de Coupe perdu contre l'Union, j'étais en colère et frustré. Je n'ai pas pu dormir la nuit et je suis parti au club tôt le lendemain matin. Avant de partir, j'ai pris une pilule de caféine car je n'aime pas le café. Dans la voiture, mon cœur s'est soudain mis à battre à mille à l'heure. J'ai cru que j'avais une crise cardiaque et que c'était fini. Je me suis arrêté, je suis entré dans un magasin de meubles et j'ai demandé s'ils pouvaient appeler l'ambulance".

Quelque temps plus tard, le phénomène se reproduit pendant la nuit. Il a appelé à nouveau l'ambulance. "Ce qui s'est passé, c'est qu'en raison du stress croissant, j'ai senti mon cœur s'emballer. J'ai eu une crise de panique, ce qui a accéléré les battements de mon cœur. Je devenais fou, pensant que j'étais en train de faire une crise cardiaque et de mourir". Quelques semaines plus tard, Alderweireld a inscrit le but décisif dans le temps additionnel du dernier match de championnat, synonyme de titre et de doublé avec son club déjà lauréat de la Coupe. Alderweireld, 35 ans, devrait mettre un terme à sa carrière professionnelle à la fin de cette saison.