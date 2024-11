Tedesco dehors après Israël-Belgique? L'entraîneur des Diables rouges réagit: "Je connais mes qualités"

Après la défaite 1-0 des Diables Rouges contre Israël en Ligue des Nations, tous les regards se tournent vers l'entraîneur Domenico Tedesco. Force est de constater qu'il ne fait plus, voire plus du tout, l'unanimité. Sera-t-il remercié ?

"C'était difficile pour de multiples raisons et ce n'était probablement pas un bon match, je pense", a reconnu le coach des Diables Rouges au micro de RTL TVI. Il a évoqué les circonstances atténuantes. "L'équipe que nous avons alignée n'a jamais joué ensemble, ne s'est jamais entraînée ensemble. Mais comment est-ce possible de s'entraîner ensemble quand on a autant de blessures. Nous avons eu aujourd'hui les blessures de Leandro Trossard en première période et celle de Zeno Debast à la pause".

"Il est difficile pour moi maintenant de dire à une jeune équipe de faire plus et plus et plus. Plusieurs joueurs avaient déjà joué 90 minutes il y a deux ou trois jours comme Loïs (Openda). Et ils étaient obligés de jouer aussi 90 minutes aujourd'hui. Nous n'avions pas la possibilité de faire d'autres changements. Il est difficile pour moi de dire aux joueurs de faire mieux. Matte Smets est très mal après son erreur individuelle. Mais cela fait partie du jeu. Il a fait de son mieux."

Interrogé sur son avenir avec la sélection, Tedesco semble optimiste : "D'abord, c'est toujours mon sentiment qui est le plus important pour moi. Et selon mon sentiment, je serai là en mars. On a beaucoup appris durant cette campagne sur beaucoup de joueurs. On a essayé beaucoup de joueurs et on les connaît maintenant".

Pourra-t-il faire mieux dans le futur ? Là encore, l'entraîneur des Diables rouges reste confiant : "Je connais mes qualités et je n'en douterai jamais. Je connais les qualités des joueurs quand ils sont tous là. Je connais la qualité du staff. J'ai le sentiment que nous serons là en mars même si cela peut paraître étrange après ce match".