Plusieurs options: voici ceux qui pourraient remplacer Axel Witsel à l'Euro 2020

Le forfait d'Axel Witsel est évidemment un coup dur pour nos Diables Rouges. S'il n'est pas encore officiellement acté, il semble que Roberto Martinez doive déjà sérieusement réfléchir à des alternatives. Qui pourra donc remplacer le joueur de Dortmund ?

Les Diables Rouges vont sans doute devoir composer sans un de leurs piliers lors de l'Euro 2020. Gravement blessé au tendon d'Achille, Axel Witsel va probablement rater la grand-messe du football européen l'été prochain. Une tuile, mais Roberto Martinez dispose déjà d'une série de solutions. Des alternatives qui mélangent jeunesse et expérience.

Aujourd'hui, il n'y a que quelques certitudes: Roberto Martinez ne changera pas son système en 3-4-3, ce qui signifie qu'il y a toujours deux places axiales à occuper dans le milieu de terrain. L'une d'elle est sans doute promise à Youri Tielemans, qui a pris une autre dimension ces derniers mois en sélection. Pour l'accompagner, Roberto Martinez va devoir choisir entre un profil offensif ou défensif, à l'image de celui de Witsel.

Profil défensif

S'il préfère utiliser Tielemans dans un rôle plus offensif, en 8, alors le sélectionneur devra lui associer un joueur plus défensif. Si tel est le cas, le premier choix pourrait être Leander Dendoncker. Le joueur de Wolverhampton a d'ailleurs été le second régulier de Witsel ces derniers mois. Il peut évoluer dans un rôle de récupérateur et connaît bien Tielemans, avec qui il a joué longtemps à Anderlecht.

Mais il est un petit peu seul avec ce profil. D'où l'hypothèse d'un retour de Marouane Fellaini. Ce dernier peut évoluer dans tous les rôles dans ce milieu et apporterait, en plus, un brin d'expérience à Tielemans. Sans oublier son apport inestimable sur phases arrêtées, par exemple.

Roberto Martinez pourrait aussi tenter le coup avec quelques joueurs qui n'ont pas encore été sélectionnés. Dans le lot, citons Orel Mangala, absolument remarquable à Stuttgart, où encore Nicolas Raskin et Albert Sambi Lokonga.

Profil plus offensif

Reste ensuite l'option du profil offensif, qui ferait du milieu belge une zone à vocation créative avant d'être défensive. Si tel est le cas, l'option la plus logique serait celle de Kevin De Bruyne. Cela permettrait à Dries Mertens et Eden Hazard de se charger d'alimenter Romelu Lukaku. 'KDB' apprécie ce rôle plus libre, où il a davantage de visibilité sur les espaces.

Dennis Praet pourrait lui aussi recevoir sa chance dans ce contexte. Ce rôle conviendrait aussi mieux à Raskin et Sambi Lokonga. Sans oublier Hans Vanaken, qui peut aussi être utile à ce poste.

La Belgique dispose donc de solutions pour pallier à son absence. Reste à convaincre Roberto Martinez !