Kevin De Bruyne avant sa 100e cap: "Nous avons vécu de beaux moments en tant que nation"

"Je suis fier. Le fait d'atteindre les 100 caps montre qu'il y a de la continuité et que j'ai quand même beaucoup joué pour mon pays malgré les blessures. J'aurais déjà pu avoir plus de caps", a reconnu De Bruyne mardi lors du point presse à Tubize. "Je suis content d'atteindre les 100 caps et de pouvoir fêter ça devant nos supporters. Les 99 caps précédentes ont été un succès en ce qui me concerne. J'ai fait mes débuts assez tôt, j'ai réalisé de bonnes campagnes et j'ai disputé tous les grands tournois. Nous avons vécu de beaux moments en tant que nation. Beaucoup de choses ont changé depuis ma première cap mais dans le bon sens."