La Belgique s'impose sans trembler en Estonie et termine la saison sur une bonne note

Lukaku a d'abord ouvert la marque d'une reprise difficile sur un centre d'Aster Vranckx (37e). 'Big Rom' a ensuite doublé la mise trois minutes plus tard, prolongeant un centre d'Arthur Theate au fond des filets pour inscrire son 75e but sous le maillot des Diables Rouges (40e). Dans les derniers instants, Bakayoko a inscrit son premier but en sélection d'une frappe puissante à l'entrée du grand rectangle (90e).

Avec un bilan de 7 points sur 9, la Belgique occupe toujours la deuxième place du groupe F avec trois points de retard sur l'Autriche, qui a battu la Suède 1-0 et qui a disputé un match de plus. La Suède est 3e avec 3 points devant l'Estonie et l'Azerbaïdjan qui comptent chacun 1 point.