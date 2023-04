L'adjoint de Martinez chez les Diables Rouges, Anthony Barry, rejoint Tuchel au Bayern

"Enfin, je peux compter sur un bon entraîneur", a plaisanté Tuchel. Le duo avait travaillé pendant un an et demi à Chelsea, avant que l'Allemand ne soit démis de ses fonctions. "Je suis très heureux. Nous voulions vraiment qu'il vienne ici. Il a de la personnalité, il est amoureux du jeu. Il apporte de l'énergie, de la passion et de la qualité. Son travail sur les phases arrêtées a eu une énorme influence sur moi."

Âgé de 36 ans, Barry a officié pendant dix mois dans le staff de l'ancien sélectionneur des Diables Rouges, Roberto Martinez. Il combinait ce poste avec ses obligations à Chelsea. Auparavant, il avait également été assistant en équipe nationale irlandaise. La collaboration avec Roberto Martinez a survécu à la fin du contrat de l'Espagnol avec les Diables, puisque Barry l'a entretemps rejoint en équipe nationale du Portugal. Martinez en a pris les rênes au début de l'année, après le départ de Fernando Santos.