Où va-t-il aller? Eden Hazard recalé par plusieurs géants d'Europe, rapporte la presse anglaise

Eden Hazard brillait de mille feux à Chelsea, ce qui a convaincu le Real Madrid de débourser 115 millions d'euros pour s'attacher ses services, faisant du Diable Rouge le transfert le plus cher de l'histoire du club aux 13 Ligues des Champions.

Malheureusement pour les amoureux de foot (pour pour Eden Hazard lui-même), la machine s'est enraillée un soir de Ligue des Champions. Une action anodine met Eden Hazard aux prises avec Thomas Meunier. Sur un mouvement d'apparence pas trop dangereux, Eden se tord la cheville et prendra presque deux ans à s'en remettre.

Aujourd'hui, le capitaine des Diables Rouges va mieux. Son entraîneur, Carlo Ancelotti affirme à qui veut l'entendre qu'Eden va bien, qu'il s'entraîne bien mais qu'il lui préfère simplement d'autres joueurs comme Vinicius ou Rodrygo.

Hazard n'a plus que des petits morceaux de matchs à se mettre sous les semelles : zéro minute en Ligue des Champions cette semaine, 5 minutes contre Elche samedi dernier, 21 minutes contre Osasuna trois jours plus tôt et zéro minute lors du Clasico contre le FC Barcelone. Voilà un petit aperçu de l'activité (hors entrainement) du joueur le plus cher du club le plus titré d'Europe.

Lassé par ces deux dernières années de blessures à répétition, le président du club madrilène, Florentino Perez, songerait à se débarrasser de son joueur afin d'amasser un maximum de fonds pour s'offrir en même temps Kylian Mbappé et Erling Haaland l'année de l'inauguration du nouveau stade ultra moderne du Real Madrid. Un coup grandiose d'un point de vue marketing.

Mais trouver une porte de sortie au Brainois semble s'avérer difficile pour les Madrilènes. La cote du Belge a fondu comme neige au soleil pendant ces deux dernières années et la peur d'une rechute éventuelle de sa blessure dissuade les potentiels intéressés.

C'est ce que rapporte le Daily Mail. Le journal anglais, qui cite El National (un journal catalan), rapporte que le Bayern Munich et Manchester United, autrefois intéressés par notre Diable, ont rejeté l'offre qu'ils ont reçue du Real Madrid. Selon nos confrères, le PSG a lui-aussi refusé l'offre ainsi que Newcastle, pourtant cité un temps comme potentiel point de chute pour le numéro 7 du real.

Il y a moins d'un mois, la presse rapportait que des contacts ont été établis entre Roman Abramovich (président de Chelsea) et Florentino Perez afin de rapatrier Eden Hazard dans son ancien club.

Hazard a encore trois ans sur son contrat au Bernabeu et selon ESPN, le Real Madrid espère récupérer au moins 50 millions d'euros pour son joueur.

À ce stade, Chelsea semble être la dernière porte de sortie pour Eden qui n'a, après tout, peut-être même pas envie de quitter le club de ses rêves.