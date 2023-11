Le coach serbe Stojkovic satisfait "après un bon match d'entraînement"

Le sélectionneur national serbe n'a manifestement pas accordé beaucoup d'importance au résultat. "C'était un bon match d'entraînement pour les deux équipes en vue du prochain match de qualification pour le Championnat d'Europe", a déclaré Stojkovic lors de la conférence de presse qui a suivi la rencontre. "Nous avons pu donner quelques occasions à d'autres joueurs. Cela m'a donné plus de clarté pour le match de dimanche contre la Bulgarie. J'ai plus d'informations pour prendre mes décisions. Je pense qu'il en va de même pour Domenico Tedesco. C'est à cela que servent ces matchs en fin de compte".

La Serbie a été menée au score après seulement 62 secondes grâce à un but de Yannick Carrasco. "Nous commençons avec un déficit de 1-0 à cause de ce but très précoce", soupire Stojkovic. "Je pense que sur l'ensemble du match, nous aurions mérité un nul. Nous avons touché le poteau et la barre transversale et nous avons eu plusieurs autres occasions. Mais la Belgique a gagné et je l'en félicite. Une autre chose importante aujourd'hui était d'éviter les blessures. Cela semble avoir fonctionné. Nemanja Gudelj a eu quelques problèmes aux ischio-jambiers, mais j'espère et je pense que ce n'est pas trop grave".