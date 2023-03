L'ère Domenico Tedesco s'ouvre vendredi en Suède

L'Italo-Allemand, 37 ans, a été nommé le 8 février comme successeur de Roberto Martinez, l'homme qui a mené la Belgique à son meilleur résultat en Coupe du monde, parti après l'élimination précoce au Qatar. Tedesco, aidé par le nouveau directeur technique Frank Vercauteren, a dû se familiariser rapidement avec le football belge, avec un peu plus de six semaines entre sa prise de fonction et son premier match. La sélection est amputée d'Eden Hazard, Toby Alderweireld et Simon Mignolet, qui ont pris leur retraite internationale, mais aussi d'Axel Witsel, pour ce qui est le premier choix fort du nouveau sélectionneur.

Tedesco a appelé un noyau plus resserré (24 joueurs) par rapport aux habitudes de Martinez, avec deux nouveaux, Roméo Lavia et Johan Bakayoko, et plusieurs jeunes. Amadou Onana, Loïs Openda, Zeno Debast et Arthur Theate, déjà présents au Qatar, restent dans le noyau. Ils sont rejoints par les revenants Sebastiaan Bornauw, Orel Mangala et Dodi Lukebakio.