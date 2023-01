Les Diables Rouges défieront l'Allemagne à Cologne le 28 mars en amical

(Belga) La Belgique affrontera l'Allemagne à Cologne le mardi 28 mars en match amical. La Fédération allemande de football (DFB) l'a confirmé vendredi.

Il s'agira du deuxième match du nouveau sélectionneur des Diables Rouges, qui doit encore être désigné, après le déplacement en Suède le 24 en qualifications à l'Euro 2024. Un Euro pour lequel l'Allemagne est déjà qualifiée en tant que pays organisateur. La 'Mannschaft' entamera sa série de matchs de préparation le 25 mars contre le Pérou à Mayence. "Avec les matchs contre le Pérou et la Belgique, nous commençons à nous préparer pour le championnat d'Europe à domicile", a commenté le sélectionneur allemand Hansi Flick sur le site de la DFB. "Nous attendons ce tournoi avec impatience et voulons développer une équipe qui joue un football attractif et réussi avec passion, enthousiasme et fierté pour l'Allemagne. Pour nous, il s'agit maintenant d'essayer certaines choses, et nous prendrons des décisions courageuses et même surprenantes. Nous attendons les matchs avec impatience, tout le monde est impatient que les choses reprennent enfin." La Belgique a rencontré l'Allemagne à 25 reprises. Le bilan est de 20 victoires allemandes, 4 succès belges et 1 partage. La dernière confrontation remonte au 11 octobre 2011, en qualifications à l'Euro, avec une victoire de la 'Mannschaft' 3-1. La dernière victoire belge date de 1954 et un amical remporté 2-0. Les deux équipes ont été éliminées dès la phase de groupes lors du récent Mondial au Qatar.