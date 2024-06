L'hymne belge de l'Euro, "Wunderbar", est sorti

"150 batteurs ont donné le rythme, 150 chanteurs ont chanté à tue-tête, 150 bassistes et guitaristes ont assuré la musique, 1000 supporters ont mis l'ambiance et 50 siffleurs ont apporté la touche finale", souligne l'Union belge.

"Wunderbar" a été produit grâce à quelque 1500 fans de musique et été enregsitré à l'ING Arena de Bruxelles le 5 mai dernier.

"Wunderbar" n'est pas une allusion aux débits de boissons fréquentés par les supporters mais au terme allemand qui peut se traduire par "merveilleux, magnifique".

"Nous ne pouvons pas mieux résumer l'enregistrement que par les premières notes de l'hymne de l'Euro lui-même. Une journée fantastique, avec un résultat phénoménal. Le coup d'envoi de l'été footballistique est donné, et notre ambition est de marquer deux fois les esprits : à la radio et sur le terrain" souligne Manu Leroy, directeur Marketing et Communication URBSFA.

Le samedi 8 juin à l'occasion du dernier match de préparation des Diables Rouges, contre le Luxembourg, le Wunderbar Band, en effectif réduit, jouera l'hymne en live au Stade Roi Baudouin pendant la mi-temps et à l'issue de la rencontre.