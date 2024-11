"Ils doivent jouer encore plus ensemble": Domenico Tedesco défend le tandem Lukaku-Openda

"On a vraiment mal commencé ce match, surtout pendant les 15 à 20 premières minutes. Il y avait beaucoup moins d'intensité que dans le reste de nos autres rencontres de Ligue des Nations", a avoué le technicien italo-allemand qui a mis en avant la confiance au sein de l'équipe italienne et la fluidité du jeu de cette équipe à Bruxelles.

Avec le retour de Romelu Lukaku en sélection, l'attaque belge se retrouvait avec deux attaquants puisqu'il était associé à Loïs Openda sur le front. Tedesco voit en ce duo un "potentiel".

"Ils s'apprécient et ils veulent jouer ensemble. Lukaku est une cible en attaque, mais il lui faut le ballon directement dans les pieds. C'est l'un des meilleurs, le meilleur pour moi, dans ce secteur, car il peut jouer avec son physique."

Si le tandem Lukaku-Openda n'a pas encore fait ses preuves, c'est parce qu'il manque d'expérience dans le jeu à deux. "Ils doivent jouer encore plus ensemble, et Openda doit aller beaucoup plus dans la profondeur. La défense italienne montait haut, on devait tenter de le trouver plus rapidement et derrière la ligne. Nous devons travailler là-dessus, car Loïs est le futur de l'équipe nationale, j'en suis sûr."