Lois Openda en confiance avec le nouveau coach: "Il m'a appelé peu avant sa sélection"

"La première rencontre avec le nouveau coach s'est bien passée", reconnaît Openda. "Il m'avait déjà appelé quelques jours avant sa sélection. Nous avons alors parlé un peu de mon jeu, pas des autres joueurs. Il a fait preuve de beaucoup de confiance. Hier soir, nous avons eu une première réunion avec l'équipe. Il a brièvement expliqué ce qu'il voulait et comment il voulait travailler. Il est très clair et ambitieux. Il veut gagner des matchs et continuer sur la lancée de ces dernières années".

Un nouveau sélectionneur signifie également une nouvelle approche. "C'est toujours le cas avec un nouveau coach, mais je ne veux pas trop en dire", sourit Openda. "Il prône un football agressif, la pression et la conquête du deuxième ballon. Le système dans lequel nous allons jouer n'est pas le plus important. Certaines petites règles ont également été modifiées, tout cela dans le but de s'améliorer sur le terrain. Mais ce ne sont que de petites choses. Ce n'était vraiment pas le 'Club Med' avec l'ancien sélectionneur".