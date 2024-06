Loïs Openda : "Quand il faudra monter au jeu pour finir le travail, je répondrai présent"

Openda, qui sort d'une saison plus que réussie du côté du RB Leipzig avec 24 buts en 34 matchs, n'a toujours pas trouvé le chemin des filets sous Domenico Tedesco. Une situation compliquée mais qui ne l'inquiète pas: "J'ai marqué avec tous les entraîneurs que j'ai eus donc je pense que ça arrivera avec (Domenico) Tedesco, je n'ai aucun doute à ce niveau. Il me donne sa confiance en tant que N.2 et quand il faudra monter au jeu pour finir le travail, je répondrai présent. Je ne me mets pas de pression de devoir marquer cinq, dix voire juste un but à l'Euro. On verra si ça arrive maintenant ou après l'Euro. Je suis là pour me donner à fond et aider mon pays à décrocher quelque chose dont tout le monde rêve".

Face au Monténégro en match de préparation, Openda a connu un léger moment de tension avec Jérémy Doku et Leandro Trossard au moment de tirer le penalty: "Tout va bien avec l'équipe et avec mes coéquipiers. Ce qu'il s'est passé lors de ce match, c'était juste un malentendu mais ça fait partie du passé".