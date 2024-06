Pas de changement de format, sixième changement autorisé dans les prolongations

Changements:

Depuis le COVID-19, cinq changements sont autorisés par match, cet Euro ne déroge pas à la règle. Lors de la phase à élimination directe, un sixième changement peut être effectué. Il a également été autorisé in extremis - et après des plaintes de certains sélectionneurs - que les sélections peuvent inclure 26 joueurs, et non 23 comme c'était initialement prévu. Le sélectionneur national belge Domenico Tedesco a opté pour une sélection de 25 joueurs.

Les sélections définitives ont été communiquées le 7 juin à l'UEFA. Après cette date, des changements dans la sélection ne peuvent être effectués qu'en cas de maladie ou blessure, jusqu'au coup d'envoi du premier match. Pour les gardiens, cela peut être étendu jusqu'à la deuxième rencontre.