Pour Kevin De Bruyne, "nous avons une vraie chance de l'emporter face à la France"

Les Diables Rouges ont semblé en dessous, notamment face à l'Ukraine. Aucune réponse n'a été trouvée face au plan tactique de l'adversaire et, en fin de compte, la peur de perdre - et d'être éliminé - est devenue plus grande que la volonté de gagner le match et de finir en tête du groupe.

Le capitaine Kevin de Bruyne, plus que jamais le patron sur le terrain lors de ce tournoi, admet qu'il faudra être meilleur et jouer autrement face à la France, mais estime que la Belgique aura ses chances. "Parce que c'est du football. Tout est possible en football", a déclaré 'KDB' lors d'un point presse informel samedi après-midi à Ludwigsbourg.