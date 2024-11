"Soyez patients", "Tedesco n'a pas été aidé": le message puissant d'Amadou Onana pour les supporters belges

Amadou Onana a pris ses responsabilités ce mercredi, en allant à la rencontre de la presse à 24h du choc entre la Belgique et l'Italie. Pour le Diable Rouge, les fans belges doivent soutenir l'équipe nationale et ne pas en vouloir trop, trop vite.

On le sait, l'ambiance autour de l'équipe nationale n'est pas idéale en ce moment. En cause, les performances décevantes à l'Euro 2024 et une forme de désamour entre les fans et les joueurs, qui s'est matérialisé par diverses crises, notamment autour de Thibaut Courtois. En souffrance en Ligue des Nations, l'équipe belge est au bord de l'élimination. Amadou Onana, lui, est un petit peu sceptique face à cette ambiance.

Selon lui, les fans belges doivent être derrière les joueurs et éviter de tout remettre sur le dos du sélectionneur, Domenico Tedesco, lui aussi critiqué pour ses résultats récents. "On ne peut pas tout remettre sur lui, il n'a pas été aidé par le nombre de blessures. On est ici, on fait avec ce qu'on a", a d'abord estimé le Diable Rouge, avant d'envoyer un message aux supporters. "Soyez patients ! Je ne me souviens plus de la dernière fois où l'on a eu deux fois la même sélection. C'est un peu cruel de nous comparer à la génération d'avant, même si je le comprends. La génération de 2018 a été créée en 2017, elle a eu du mal au début avant de devenir la sélection que l'on connaît. Soyons exigeants, mais soyons patients quand même", a-t-il déclaré.

Romelu Lukaku, le retour du leader

Pour ce rassemblement, les Diables Rouges ont aussi pu compter sur un retour tant attendu: celui de Romelu Lukaku. Pour Amadou Onana, c'est une fameuse bonne nouvelle et le groupe en a bien conscience, alors que Lukaku avait un temps envisagé une retraite internationale après l'Euro 2024. "Romelu, tout le monde le regarde en se disant qu'il est l'un des leaders de cette équipe nationale C'est quelqu'un qui a tout connu en carrière, joué au plus haut niveau possible, gagné énormément de trophées. C'est quelqu'un à qui beaucoup de joueurs ici se réfèrent et son retour nous fait énormément de bien", a analysé le milieu de terrain de 23 ans.

Romelu Lukaku n'avait plus porté le maillot de l'équipe nationale depuis la fin de l'Euro 2024.