La réunion de la dernière chance ? L'Union belge pousse pour faire revenir Thibaut Courtois chez les Diables Rouges

Peter Willems, le CEO de l'Union belge, est en opération séduction. Ce dernier a succédé à Manu Leroy et a hérité d'un dossier chaud: le cas Thibaut Courtois. Le Diable Rouge refuse pour le moment de revenir en équipe nationale, à priori tant que Domenico Tedesco en sera le sélectionneur. En cause, l'incident du brassard et de nombreuses divergences d'opinions entre les deux hommes, qui campent actuellement sur leurs positions.

Si l'Union belge apporte un soutien clair à son sélectionneur sur ce dossier, elle n'oublie pas non plus son gardien. Manu Leroy et Franky Vercauteren avaient tenté de le convaincre de revenir, sans succès. Mais le Laatste Nieuws nous apprend aujourd'hui que Peter Willems, l'actuel CEO, a pris le relais et a rencontré Thibaut Courtois il y a quelques jours, du côté de Madrid. La Dernière Heure évoque aussi la présence du papa du Diable Rouge lors de cette réunion, qui devait le convaincre de revenir prochainement en équipe nationale.