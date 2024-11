"Je n'ai jamais connu cela": Domenico Tedesco annonce avoir dû composer avec... 20 forfaits chez les Diables Rouges

"On ne va pas hisser le drapeau blanc", a déclaré Tedesco mercredi en conférence de presse au Centre national du football à Tubize. "Nous avons eu deux bonnes séances d'entraînement. J'ai vu de l'intensité, de la bonne humeur, de la concentration et de la créativité. Cela montre que nous avons des bons joueurs en Belgique."

À lire aussi Tout roule à Tubize: tous les Diables Rouges se sont bien entraînés ce matin

Tedesco a dû composer avec les nombreux forfaits de dernière minutes de Jérémy Doku, Charles De Ketelaere, Joaquin Seys et Malick Fofana. Le sélectionneur a notamment dû piocher dans le noyau des espoirs Samuel Mbangula, Killian Sardella et Arthur Vermeeren. "Je n'ai jamais connu cela depuis que je suis sélectionneur. Pour vous donner une idée, sur les 50 joueurs que j'avais présélectionnés, il y en a 20 qui ne sont pas disponibles. Nos U21 ont deux matches importants mais nous avons discuté avec Gill (Swerts, le coach des U21, ndlr). C'est une situation spéciale et nous avons essayé de prendre les meilleures décisions possibles."