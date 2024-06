Theate, Vertonghen, Tielemans et Lukebakio intègrent le onze de base contre la Roumanie

Remplaçant face aux Slovaques avec seulement six petites minutes de jeu, Lukebakio est également titularisé par Domenico Tedesco pour épauler Jérémy Doku et Romelu Lukaku sur le front de l'attaque. Yannick Carrasco et Leandro Trossard prennent donc place sur le banc tout comme Orel Mangala, remplacé par Tielemans. Le joueur d'Aston Villa est aligné aux côtés d'Amadou Onana et du capitaine Kevin De Bruyne dans l'entrejeu.

Actuellement derniers de leur groupe après la victoire de l'Ukraine contre la Slovaquie vendredi (1-2), les Diables n'auront pas le droit à l'erreur face à des Roumains qui ont impressionné face à l'Ukraine lors de la première journée (3-0). En cas de victoire, la Belgique conserverait son sort entre ses mains pour une qualification pour les huitièmes de finale et la première place du groupe. Tout autre résultat réduirait grandement les chances de qualification avant le dernier match contre l'Ukraine.