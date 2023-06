Thibaut Courtois quitte soudainement les Diables Rouges: sa future épouse Mishel intervient dans la polémique

L'affaire Thibaut Courtois fait beaucoup de bruit ces derniers jours, surtout au niveau des éditorialistes de la presse flamande, qui s'en donnent à coeur joie. Il y a de quoi: le gardien du Real Madrid, l'un des meilleurs au monde, a quitté le groupe en pleine semaine de matchs de qualification pour l'Euro 2024. Sa raison: il est blessé au genou.

Mais l'entraîneur des Diables Rouges a, de manière assez surprenante avouons-le, décidé de donner son point de vue dans la presse peu après. "Il m'a dit qu'il était vexé de ne pas être capitaine et qu'il allait quitter le groupe", a indiqué Domenico Tedesco lundi. Interrogé sur la possibilité d'une blessure, voici la réponse de l'entraîneur: "Nous n'en avons jamais parlé ! Pour moi, ça aurait plus simple de vous dire cela. J'aurais préféré que ce soit cela. Mais je vous aurais menti". "Oui, il avait une petite inflammation, mais nous l'avions déjà traité pour le match contre l'Autriche, les docteurs nous ont donné le feu vert après ce match, donc ce n'est pas ça", a-t-il ajouté :

Le principal intéressé a confirmé dans un message sur les réseaux sociaux qu'il était blessé au genou et qu'il n'avait jamais rien exigé. Sa future épouse, Mishel Gerzig, a tenu à appuyer son propos en postant une photo de son fiancé, assis dans son avion privé, le genou allongé, avec en légende: "La personne la plus forte que je connaisse, je suis fière de toi". Elle appuie logiquement le propos de Thibaut Courtois. La suite... dans les prochaines photos et vidéos des jeunes tourtereaux qui se diront Oui fin juin dans le sud de la France.