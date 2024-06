"Tout le monde doit être prêt à jouer", affirme Castagne dans un climat d'incertitude

"Je suis prêt à 100%", a entamé Castagne à propos de sa forme, alors que l'état physique des défenseurs belges est le grand point d'interrogation à l'approche du duel contre la Slovaquie. "Nous avons très bien travaillé et je me sens très bien", a assuré Castagne.

Les questions à propos de la santé d'Arthur Theate, Jan Vertonghen et Axel Witsel ont été refoulées, pour que l'entraînement à huis clos de ce matin garde ses secrets. Castagne a néanmoins révélé que Witsel avait "travaillé de son côté, avec son propre programme", sur le terrain.

L'incertitude n'inquiète pas le latéral de Fulham. "Nous avons connu quelques problèmes, et nous avons désormais besoin que certains joueurs se montrent. C'est à moi, et à ceux qui ont le plus joué, de les aider et les accompagner", a expliqué Castagne, un des plus expérimentés en défense malgré ses 28 ans. "J'essaie de parler de donner des conseils et d'aider.", a-t-il ajouté.

"Si le coach a choisi ce groupe, tout le monde doit être prêt à jouer. Quand les blessés reviendront, ce sera un plus pour nous. S'ils ne sont pas prêts, nous ferons avec et nous avons les qualités pour."