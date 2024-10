"Un beau test", "Une belle équipe": les jolis compliments du sélectionneur italien pour les Diables Rouges

"Cela risque d'être coton", a ajouté l'ancien entraîneur du Napoli en forme d'avertissement. Si son équipe est en tête du groupe 2 avec six points et peut rallier les quarts de finale en cas de nouveau carton plein, elle reste convalescente Spalletti est encore privé de Nicolo Barella, maître à jouer de l'Inter et rare satisfaction de l'Euro-2024, qui collectionne les pépins depuis le début de saison. Son gardien de but et capitaine Gianluigi Donnarumma est lui de nouveau chahuté en club après sa prestation terne avec le PSG en Ligue des champions contre Arsenal (2-0).

Et Moise Kean, relancé depuis qu'il a rejoint la Fiorentina, a quitté le rassemblement dès lundi à cause de son dos. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Dans une Nazionale en proie à un récurrent problème de réalisme offensif, Mateo Retegui, co-leader du classement des buteurs (7 buts) du Calcio, est sans doute en train de passer un cap depuis qu'il a rejoint l'Atalanta.

Lancé en défense centrale dans le contexte exposé de l'Euro, Riccardo Calafiori poursuit à 22 ans sa fulgurante ascension à Arsenal. Et de nouvelles têtes émergent. Conformément à sa stratégie depuis l'Euro-2024, le sélectionneur n'hésite plus à lancer de jeunes talents: il a convoqué pour la première fois le gardien de but de la Juventus Michele Di Gregorio, le milieu de l'AS Rome Niccolo Pisilli ou encore l'attaquant Daniel Maldini (Monza), fils de la légende de l'AC Milan, Paolo Maldini, dont la 126e et dernière sélection remonte à 2002.