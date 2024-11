Une pluie de forfaits: cinq Diables Rouges ne joueront pas contre Israël, un Espoir du voyage

L'avant-centre de 20 ans est monté à la 63e minute de jeu à la place de Lucas Stassin. Bassette, passé en prêt à Malines lors de la saison 2023-2024, est appelé pour la première fois en équipe première. Cette saison, il a disputé 6 matchs (sur 13 possibles) et n'a pas encore trouvé le chemin des filets.

Malgré ce renfort de dernière minute, Domenico Tedesco n'aura pas l'embarras du choix au moment de poser le nom des 11 titulaires pour affronter Israël, ce dimanche, en Hongrie. Une rencontre qui sera à suivre sur les antennes de RTL sports.

Onana, Lukaku, De Cuyper, Lavia and Theate are not fit for the game against Israel and left the squad.