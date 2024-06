Vercauteren juge l'intégration de Witsel: "Axel saisit vite les choses"

Witsel évolue avec brio dans une défense à trois à l'Atlético, tandis que Tedesco aligne quatre arrières chez les Diables. Mais il a aussi la possibilité de jouer avec trois arrières, complétés par deux latéraux. Face à des pays plus solides, vers la fin de la phase de groupes ou le début de la phase à élimination directe, le compartiment arrière devrait procurer un peu plus d'assurance. En Angleterre, au mois de mars, il a concédé trop d'occasions.

"C'est le coach qui décide si Axel jouera ou non", a déclaré le directeur technique Frank Vercauteren dimanche en conférence de presse à Tubize. "Cela dépend également de la situation des blessés. Son intégration se passe très bien: Axel saisit vite les choses, il demande à visionner des images et à recevoir des informations. Tout cela afin de répondre le plus rapidement possible à nos besoins. L'entraîneur a mis en place un système et nous avons confiance en lui. Le coach a un certain nombre de bases, mais il peut être flexible et il les utilisera si nécessaire. Les bases sont donc là et elles le resteront en grande partie. Ou alors - et c'est possible - il y a une raison de ne pas le faire et, en ce qui me concerne, c'est très bien."