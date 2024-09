Dortmund corrigé 5-1 par Stuttgart

La première période s'est déroulée à sens unique avec Stuttgart, qui a ouvert directement la marque par l'ex-Unioniste Deniz Undav (4e, 1-0). Mené pour la première fois de la saison, le Borussia a affiché de grosses défaillances en défense, dont seul Ermedin Demirovic a profité (21e, 2-0).

Il a fallu patienter pour voir Dortmund obtenir une première occasion par Julian Brandt (51e) mais sur un centre de Maximilian Mittelstädt prolongé de la tête par Atakan Karazor, Millot a inscrit son deuxième but en championnat (62e, 3-0). Malgré le but de Serhou Guirassy (75e, 3-1), Dortmund était sonné et El Bilal Toure (80e, 4-1) et Undav (90e, 5-1) l'ont mis au tapis.