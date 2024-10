Dries Mertens marque mais Galatasaray trébuche en Lettonie

Dries Mertens a marqué son 4e but de la saison à l'occasion du déplacement de Galatasaray en Lettonie, sur le terrain de RFS. Les Turcs ont toutefois été tenus en échec (2-2), dans le cadre de la 2e journée de l'Europa League.

Mertens avait parfaitement lancé les siens avec un but dès la 12e minute, après lequel Yunus Akgun (38e) a doublé l'écart. Les Lettons ont réussi à inscrire un but avant la mi-temps via Janis Ikaunieks (40e), qui s'est mué en passeur après le repos pour offrir l'égalisation à Lasha Odisharia (55e). Michy Batshuayi est alors monté au jeu (64e), mais il n'a réussi à redonner l'avance au Gala. Mertens a quitté la pelouse à la 86e minute.

Mika Godts était titulaire avec l'Ajax, qui s'est cassé les dents en visite au Slavia Prague (67e). Branco van den Boomen avait pourtant ouvert la marque sur pénalty en faveur des Ajacides (18e). À la 67e minute, la rencontre a basculé avec l'égalisation signée Tomas Chory, suivi à la 75e de l'exclusion de Youri Baas pour deux cartons jaunes. Godts avait entre-temps été remplacé (56e). Jorthy Mokio ne faisait pas partie du groupe ajacide.