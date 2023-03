Echauffourée entre la police espagnole et la sélection de football du Pérou

Une échauffourée a opposé des policiers et des joueurs de la sélection péruvienne de football lundi soir à Madrid, à l'issue de laquelle un joueur a été interpellé, a-t-on appris auprès de la police et des autorités péruviennes.

"Les supporters ont essayé de s'approcher des joueurs et les policiers se sont interposés entre les supporters et les joueurs afin d'éviter une bousculade", a indiqué à l'AFP une porte-parole de la police.

Les autorités péruviennes "réclameront un éclaircissement des faits aux autorités concernées", a insisté le ministère dans un autre message.

Des images de cette échauffourée diffusées sur les réseaux sociaux et reprises par les médias espagnols montrent des policiers et des joueurs de la sélection s'empoigner, se pousser. On peut voir sur ces images que les gardiens Pedro Gallese et José Carvallo ainsi que le milieu de terrain Yoshimar Yotún sont notamment impliqués.