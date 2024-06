"On a essayé de pousser mais on n'a pas trouvé le but", regrette Kevin De Bruyne

La Belgique a commencé son Euro sur une fausse note, avec une défaite 0-1 face à la Slovaquie, lundi, dans le groupe E. "On a essayé de pousser jusqu'à la fin, mais on n'a pas trouvé le but", a regretté le capitaine Kevin De Bruyne au micro de la RTBF.

Ivan Schranz a inscrit l'unique but de la rencontre après 7 minutes de jeu. "On a bien commencé, mais après il y a eu cette erreur pour le but slovaque", a analysé De Bruyne. "Après, on a été en difficulté avec le pressing slovaque. En deuxième mi-temps, on a essayé de pousser, on a mieux fait, on a eu des occasions. On n'a juste pas trouvé le but."

"Peut-être qu'on a manqué de calme, parfois on a essayé de jouer un peu plus vite, mais même ainsi on a des occasions", a poursuivi le meneur de jeu. "On a essayé de pousser jusqu'à la fin, mais on n'a pas trouvé le but."