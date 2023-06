Alieu Fadera quitte Zulte Waregem et rejoint Genk pour les quatre prochaines saisons

Après ses débuts dans sa Gambie natale, Alieu Fadera est arrivé à Zulte Waregem en août 2021 au bout d'une pige en Slovaquie. L'ailier a depuis joué 58 matches sous la vareuse du Essevee, inscrivant 9 buts et donnant 10 assists. Il a notamment réussi une impressionnante saison 2022-2023, totalisant 7 buts et 7 passes décisives en championnat dans une équipe finalement reléguée.

"Depuis mon arrivée en Belgique, je suis fan de Genk et du football qu'ils proposent chaque semaine", a réagi le joueur de 21 ans. "J'ai entendu beaucoup de choses positives via mes anciens coéquipiers à propos des valeurs et des règles du club. Le choix a donc été vite fait."

Alieu Fadera sera attendu au club avec les autres internationaux à partir de la semaine du 3 juillet, pour débuter la préparation. Genk entamera sa saison en Jupiler Pro League avec un déplacement au RWDM, le 29 juillet à 20h45.