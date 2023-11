Antwerp-Genk et Union-Club Bruges à l'affiche de la 13e journée

Samedi, le RWDM tentera de mettre un terme à une série de six matches sans victoire lors de la réception de Courtrai à 16h00 avant le match entre Oud-Heverlee Louvain et Westerlo à 18h15.

La 13e journée débutera vendredi à 20h45 avec un duel entre Saint-Trond et Eupen. Les Pandas ont mis fin à une série de six défaites de rang contre Charleroi samedi dernier mais ont chuté face à Ostende mardi en Coupe de Belgique.

En soirée (20h45), la première affiche du week-end mettra aux prises l'Antwerp et Genk, soit le champion en titre et son dauphin. Septième avec 17 points, l'Antwerp souffle le chaud et le froid cette saison et reste sur deux défaites de suite en championnat. Les Limbourgeois (5e, 21 pts), de leur côté, retrouvent du poil de la bête et restent sur deux victoires consécutives.

Dimanche, la journée débutera par le déplacement d'Anderlecht au Cercle Bruges à 13h30. Un déplacement piège pour les Bruxellois face à la bonne surprise de la saison. Dans la foulée (16h00), le Standard tentera de se reprendre lors de la réception de Malines, éliminé par Knokke en Coupe de Belgique.

À 18h30, le second choc du week-end se déroulera au Parc Duden entre l'Union Saint-Gilloise et le Club Bruges. Leaders, les Bruxellois restent sur six victoires de suite tandis que les Brugeois voudront enchaîner après leur victoire contre l'Antwerp.