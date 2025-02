"Aucune idée", "Je ne comprends pas": cette décision du coach du Standard créé l'incompréhension dans Le Vestiaire

"Je ne comprends pas non plus", assène Silvio Proto. "Tu as dans ton équipe un jeune gardien belge talentueux qui a fait une saison en dents de scie. Il sait qu'il a fait des erreurs, il a progressé, mais je ne comprends pas d'aller chercher un autre gardien en prêt et le faire jouer. Tu dévalorises ton gardien."

"Ça veut dire que dans l'esprit de Leko, Epolo n'a jamais été une solution. Il a été forcé de le mettre, à partir de là, la confiance, elle est détruite", rajoute Marc Delire.

Un retour 10 ans en arrière

"Au début de saison Leko voulait un nouveau gardien avec de la taille", confie Kevin Sauvage. "Ça n'a pas été possible donc il a fait avec ce qu'il avait. Il n'a pas été fan tout de suite d'Epolo, mais pas non plus d'Arnaud Bodart. Il ne faut pas croire : il les a défendus quand il fallait. Là, il a fait un choix parce qu'il voulait de l'expérience supplémentaire", décortique le journaliste Sudinfo.

"Moi, c'est le profil de Bazunu qui me pose question", ajoute-t-il. "On aurait été chercher un gardien de 30-35 ans, passe encore. Un gardien qui aurait pu s'asseoir sur le banc, apporter quelque chose à Mathieu Epolo et dépanner si besoin. J'ai l'impression d'être 10 ans en arrière avec l'arrivée de Victor Valdès. Le message qu'on envoie..."