"Son retour s'apparentait à un flop": les membres du Vestiaire sous le charme de cet Anderlechtois

Très en forme depuis quelques matchs, Leander Dendoncker et Yari Verschaeren ont séduit les membres du Vestiaire.

Et si Leander Dendoncker était enfin lancé ? L'Anderlechtois affiche une grande forme et s'est montré déterminant cette semaine lors de la double confrontation contre l'Antwerp, d'abord en demi-finale de la Coupe, puis en championnat.

"On est content pour Dendoncker parce qu'on avait énormément de doutes sur son retour qui s'apparentait méchamment à un flop", déclare KevinSauvage. "Alors oui, il y avait des circonstances aténuantes car on ne le mettait pas à sa position. J'èspère pour lui que ça va lui faire le plus grand bien."