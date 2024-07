La journée du mercato du 24/07: Manchester City envisage de prolonger Kevin De Bruyne

Rien ne change autour de Romelu Lukaku. Selon Fabrizio Romano, le Napoli espère toujours recruter le Diable Rouge, qui aurait déjà dit oui pour signer trois ans avec le club italien. La formation d'Antonio Conte va cependant tenter de vendre Osimhen avant de négocier avec Chelsea pour boucler l'arrivée du Belge.

Napoli are not changing their plans on Romelu Lukaku, after three-year deal agreed they want to proceed as soon as possible.



Victor Osimhen still wants PSG, deal in stand-by as PSG won't pay the clause or include Kang-in Lee in the deal... but Osimhen keeps waiting. pic.twitter.com/3IOxVVWPdO