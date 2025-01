Ça bouge à Anderlecht: Zanka fait déjà ses valises, un défenseur de l'OL prêté

Anderlecht a déjà trouvé le remplaçant du Danois en la personne d'Adryelson, 26 ans, qui arrive de l'OL sous la forme d'un prêt avec option d'achat.

Le défenseur a été formé au Recife, avec qui il a débuté en équipe première en avril 2015. Prêté au club émirati d'Al Wasl lors de la saison 2021-2022, il a rejoint Botafogo en juillet 2022. Il a signé en janvier 2024 à Lyon, avant de revenir en prêt à Botafogo en septembre dernier pour quatre mois, ce qui lui a permis de remporter le championnat brésilien et la Copa Libertadores, étant titularisé en finale. Botafogo et Lyon appartiennent tous deux au Eagle Football Group de John Textor, également propriétaire du RWDM.

Adryelson is Anderlecht.



The Brazilian central defender joins us on loan from @OL until the end of the season. pic.twitter.com/y89VVsBaaF